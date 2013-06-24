Україна очікує, що Конференція з відновлення стане потужним драйвером і політичною платформою для реалізації подальших кроків із відбудови та розвитку України, мирного майбутнього нашої держави та стійкості демократичного світу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції із Президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Каміну.

«Україна рішуче налаштована відновитися з попелу війни кращою, ніж була раніше. І ми вже працюємо над планом відновлення та розвитку, який має зробити нашу країну квітучою, економічно розвиненою європейською державою», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що цьогорічну Конференцію з питань реформ, яка відбудеться в Лугано 4—5 липня, вирішили присвятити питанням відбудови України. За його словами, на заході ми плануємо представити проєкт плану відновлення.

«У план входитиме відновлення та розвиток інфраструктури і житла, структурна модернізація та перезапуск економіки, імплементація європейських стандартів в усіх сферах, заходи з подолання безробіття, підтримка вразливих груп населення, відновлення та збереження культурної спадщини. Ми віримо, що матимемо підтримку проєкту від партнерів та залучимо нових учасників до відбудови України», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр закликав міжнародну спільноту мобілізувати фінансову допомогу для реалізації плану відновлення та розвитку, який має вирішальне значення для подолання наслідків війни та уникнення широкомасштабної соціально-економічної кризи. За його словами, в Україні вже сформовано архітектуру фонду відновлення.

«До нього входить глобальний проєкт United24, який має об’єднати людей з усього світу задля підтримки України, зокрема зібрати кошти на відновлення країни. А ще партнерські фонди провідних міжнародних інституцій, серед яких адміністративний рахунок МВФ, Багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку та Європейський фонд солідарності з Україною», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що ми прагнемо забезпечити високий політичний рівень участі в Конференції з відновлення для обговорення відбудови України та зміцнення нашого партнерства заради перемоги демократії.

«Ми закликаємо країни та компанії брати опіку над відновленням окремих регіонів, міст та галузей України, які постраждали від війни. Упевнений, що на Конференції з питань реформ усі держави-партнери сформують свої пакети пропозицій», — резюмував Денис Шмигаль.