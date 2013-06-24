«Уряд продовжує рух у напрямі зменшення ролі держави в економіці. Торік розблоковано велику приватизацію, відновлено роботу номінаційного комітету. Ці важливі кроки дають змогу нам рухатися далі й прискорити приватизацію та корпоратизацію у 2022 році», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з приватизації та впровадження реформи корпоративного управління у 2022 році.

Торік від приватизації держмайна отримано 5,13 мільярда гривень, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Дедалі більше учасників долучаються до аукціонів, що свідчить про зростання рівня довіри інвесторів до приватизаційних процесів. Цьогоріч від приватизації заплановано залучити до держбюджету 8 мільярдів гривень. Прем’єр доручив Мінекономіки підготувати перелік державного майна, що буде передано на приватизацію, а також створити дорожню карту на 2022 рік із корпоратизації державних підприємств.Окремо Денис Шмигаль наголосив, що всі фінансові плани державних підприємств на 2022 рік слід затвердити впродовж місяця.