Міністр фінансів України Сергій Марченко та заступник директора публічної установи «Центральне агентство з управління проєктами» (СРМА, Республіка Литва) Раса Сураучієне підписали контракт про розроблення нової системи програмного забезпечення для автоматизації обміну даними між усіма учасниками процесу бюджетного планування, складання бюджету, виконання та моніторингу, повідомляє Мінфін.

Нове програмне забезпечення, яке реалізують у межах проєкту «Програма з підтримки управління державними фінансами в Україні» (EU4PFM), міститиме аналітичні модулі, що надають особам, котрі приймають рішення, оперативний доступ до даних на запит. Спілкування між учасниками бюджетного процесу відбуватиметься в цифровому форматі в реальному часі. Це дасть змогу зменшити кількість ручного оброблення інформації та пов’язаних із цим помилок у розрахунках у процесі збирання та опрацювання бюджетних запитів від головних розпорядників бюджетних коштів.

«Наше завдання — зробити бюджетний процес ще більш доступним та прозорим для людей. Розроблення нової ІТ-системи — це важливий крок на шляху модернізації, що надалі повністю оцифрує ключові функції Мінфіну. Модернізація системи обміну даних дасть змогу зменшити час для опрацювання бюджетних запитів, прискорить підготовку бюджету на наступний рік», — зазначив Сергій Марченко.

У межах проведеної роботи фахівці Міністерства фінансів України та СРМА вже розробили відповідні технічні специфікації на побудову ІТ-системи «Державний бюджет — Мінфін» та автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС «ГРК-ВЕБ»), це стане основою для подальшої диджиталізації бюджетного процесу.

Послуги з розроблення програмного забезпечення надаватиме ДУ «Відкриті публічні фінанси» за підтримки EU4PFM. «Відкриті публічні фінанси» виконуватимуть функції адміністратора цього ІТ-рішення після проходження етапу розроблення та впровадження.