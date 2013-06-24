Батьки називають його рятівником. Українські колеги – другом. Пластичний хірург з Туреччини в Україні не вперше. Цьогоріч працює у кооперації з отоларингологами. Виправляє вроджені щелепно-лицьові вади у наймолодших пацієнтів. За тиждень Хакан Агир прооперує понад десять пацієнтів.

«Чотири чи п'ять разів на рік я відвідую Львів та Дніпро. Приїжджаю з гуманітарною місією, оперую. Обмінююся знаннями з українськими колегами. Роблю це із задоволенням, – каже лікар Хакан Агир. – Попри війну, я хотів приїхати сюди, аби показати, що залишаюся з Україною у цей страшний і важкий для неї час».

У Дніпрі він проконсультував вже більше п’ятдесяти маленьких пацієнтів. Понад десять обрав для хірургічного втручання. Всі випадки складні і не терплять зволікань. Сьогодні на операційному столі семимісячний малюк. Вроджені вади лікар з Туреччини виправлятиме разом з дніпровськими хірургами-отоларингологами.

«У пацієнта розщілина піднебіння та губи. Такі діти мають мовленнєві проблеми і труднощі з прийомом їжі, яка потрапляє до носа. Нерідко у них поганий слух, – ділиться завідувач отоларингологічного відділення однієї з дитячих лікарень Ігор. – Їх важливо оперувати у ранньому віці, щоб вони розвивалися. Робити це з фахівцем такого рівня, як Хакан, – це крутий досвід для закладу та лікарів».

З подібними проблемами ще рік тому була й Мирослава. У тримісячному віці її прооперував лікар Хакан. Від помітної зовні вади нині майже нічого не залишилося. На обличчі дівчинки тільки посмішка.

«Минулоріч зробили дві операції. Перенесла Мирослава їх добре. Як у мами, у мене було хвилювання, але все пережили. Такі діти нерідко гугнявлять. Але лікар Хакан ще після першої операції сказав, що голосові зв’язки склав ювелірно, тож ми не маємо такої проблеми», – пригадує мама дівчинки Яна.

Вона тримає зв'язок із хірургом з Туреччини постійно. Спілкуються через месенджери. Інколи, ділиться Яна, Хакан сам цікавиться самопочуттям Мирослави. За наявності питань і жінка може написати лікареві.

«В Україні хороший рівень та якість медичного обслуговування дітей. Він близький до західного. Так, щось ми беремо на себе, але люди тут повинні знати, що хірурги тут багато працюють, а особливо у Дніпрі. Вони добре справляються», – резюмував хірург з Туреччини.

Раніше Хакан Агир вже працював в операційній разом із дніпровськими травматологами та фахівцями, що лікують опіки.