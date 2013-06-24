З перших днів російського вторгнення в Україні постало питання пошуку нових логістичних шляхів постачання продовольства як всередині країни, так і за її межами. Наслідки окупації частини територій, пошкодження продовольчих складів та порушення звичних транспортних маршрутів вже відчувають у всьому світі, оскільки від українського продовольства залежні більше ніж 190 країн, до яких постачається продукція українського виробництва. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для подолання проблеми в Україні на базі Держпродспоживслужби було створено Національну платформу продовольчої безпеки. За три місяці роботи учасниками платформи стали більше 4,5 тисячі агропідприємств, торговельних мереж, місцевих адміністрацій, продовольчих та логістичних компаній, які у режимі реального часу можуть обмінюватися інформацією про потреби у продовольчих товарах та наявні пропозиції, а також укладати угоди онлайн.

«Успішний досвід функціонування платформи можна масштабувати для вирішення питань продовольчої безпеки в усьому світі, повернувши Україну на світовий продовольчий ринок, та забезпечивши спільне використання даних міжнародних гравців продовольчого ринку», - розповідає в.о. Голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк.

Платформа акумулює дані про харчовий баланс, наявний попит та пропозиції, які можна використовувати як в Україні, так і за її межами. Незабаром на платформі буде створено окремий розділ для експортерів, що надасть можливість міжнародним партнерам (логістичним компаніям та трейдерам) планувати укладання угод з українськими компаніями. У тому числі – для вирішення проблеми постачання продовольства до інших країн.

«Перевагою платформи є те, що дані, які на ній публікуються, контролюються Держпродспоживслужбою. Фахівці верифікують зареєстровані підприємства та перевіряють достовірність інформації, яка вноситься до системи. Інструмент, який ми сьогодні маємо, може допомогти у подоланні труднощів, спричинених глобальною загрозою продовольчої безпеки», - зазначає Анатолій Вовнюк.

Якщо вам небайдужі питання продовольчої безпеки, долучайтеся до платформи. Підприємства та компанії можуть долучитися у якості учасників, а всі бажаючі – допомогти у розвитку платформи. З пропозиціями можна звертатися на електронну пошту: uafsp@dpss.gov.ua .