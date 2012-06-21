Українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула свою п'яту нагороду на XVI літній Паралімпіаді в Токіо (Японія).

У дев'ятий день Ігор-2020 представниця Херсону стала срібною призеркою на 400-метрівці вільним стилем у класі S7, передає Укрінформ.

До цього Мерешко виграла золоті медалі на 100-метрівці брасом та 50-метрівці вільним стилем, «срібло» на 200-метрівці комплексним плаванням та «бронзу» на 100-метрівці вільним стилем.

В активі паралімпійської збірної України вже 79 нагород - 19 золотих, 36 срібних та 24 бронзових.