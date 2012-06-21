Чергову «бронзу» до скарбнички української збірної на ХХХІІ Олімпійських іграх здобув український плавець чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Рівнянин кваліфікувався до підсумкового раунду змагань, встановивши олімпійський рекорд з результатом 7:41.28, а у фіналі подолав дистанцію за 7:42.33, поступившись американцеві Робертові Фінку та італійцеві Грегоріо Палтеріні.«До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього нічого цього не було б», –– новий призер Олімпійських ігор поділився враженнями із пресслужбою НОК України. Він подякував усім українським уболівальникам за підтримку. Попри невелике розчарування, все-таки відзначив свій бойовий настрій на новий старт: «Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався поліпшити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили. Тож готуюся до старту на 1500 метрів».

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у твіттері традиційно привітав Михайла Романчука, який здобув для України четверту бронзову олімпійську медаль.

«Урядовий кур’єр» теж вітає Михайла Романчука, тренерський штаб та керівництво Федерації плавання України з медальним здобутком. Бажаємо спортивної удачі в наступних змаганнях на головній для нього дистанції 1500 м.