Племінниця верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, відома іранська правозахисниця Фаріде Морадхані закликала іноземні уряди розірвати всі зв’язки з Тегераном через жорстоке придушення іранським режимом мирних протестів громадян країни.

Як повідомляє Reuters, відео з закликом Морадхані стало стрімко поширюватися в іранському сегменті Інтернету після повідомлення ресурсу активістів HRANA про її арешт 23 листопада, передає Укрінформ.

«О вільні люди, будьте разом з нами і скажіть своїм урядам припинити підтримувати цей злочинний режим, який убиває дітей. Цей режим не дотримується жодного зі своїх релігійних принципів і не знає жодних правил, окрім права сили та збереження влади за будь-яку ціну», - говорить Морадхані у відео.

«Настав час для всіх вільних і демократичних країн відкликати своїх представників з Ірануяк символічний жест і вигнати представників цього жорстокого режиму зі своїх країн», - додала іранська правозахисниця.

23 листопада Морадхані, за наказом суду, прибула до прокуратури Тегерана, де її взяли під арешт. Раніше цього року вона вже була заарештована Міністерством інформації Ірану, головним безпековим відомством країни, перебувала у в’язниці й була звільнена під заставу. Того разу їй загрожував 15-річний термін ув’язнення.

HRANA також повідомляє, що станом на 26 листопада, за більш ніж два місяці загальнонаціональних протестів у Ірані, загинули 450 протестувальників, у тому числі 63 неповнолітніх, та 60 співробітників сил безпеки, а понад 18 тисяч мітингарів затримано силовиками правлячого режиму.

Нагадаємо, масштабні протести в Ірані, які тривають до сьогодні, спалахнули на північному заході країни під час похорону 22-річної курдської жінки Махси Аміні, яку напередодні затримала іранська поліція моралі через «неправильно» одягнутий хіджаб. Того ж дня її доставили до лікарні в стані коми, а через два дні вона померла від внутрішніх травм.

24 листопада Рада ООН з прав людини створила місію з розслідування фактів насильства проти протестувальників у Ірані.