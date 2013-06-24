На околиці селища Середнє Ужгородського району біля вцілілих стін колись величного замку відбувся пленер учнів дитячих шкіл мистецтв. Приїхали вихованці таких навчальних закладів з обласного центру, села Великі Лучки сусіднього Мукачівського району. Господарювали середнянці.

До селища, що стоїть на півдорозі між двома найбільшими містами області Ужгородом і Мукачевом, завітали вчителі дитячих мистецьких шкіл Антон Секереш, Людмила Курта-Стегун та Олександр Сидорук. До них приєдналися професійні художники Світлана Кирлик, Василь Тимко, Мирослав Голянич, Марина Чопей, кілька митців-аматорів. Особливістю стала участь професійних митців, які малювали разом з малечею.

«Цю акцію спрямовано на розширення світогляду дітей, відкриття для них нових творчих обріїв. Ми хотіли показати, особливо учням молодших класів, що світ навкруг них безмежний і прекрасний, а творчість буває різноманітною. Діти мають змогу поспілкуватися на відкритому просторі серед мальовничої природи. Пленер для них –– це ще й можливість побачити, як працюють досвідчені митці, ознайомитися з їхньою творчістю й іншими очима поглянути на свої роботи», –– розповідала виконувач обов’язків директора Середнянської школи мистецтв Оксана Гададі.

Юні учасники пленеру зі щирим захопленням спостерігали, як працює над етюдом учитель Ужгородської школи мистецтв Олександр Сидорук. Не відходили й від етюдника Мирослава Голянича, який успішно й ефектно демонстрував творчі навики.

Цікаво було й дорослим. Вони, вже сформовані митці, згадали, як самі колись училися малювання і, спілкуючись із дітьми, заряджалися від них емоціями. Мирослав Голянич висловив захоплення дитячими роботами. Зауважив, що в дитинстві теж займався в Мукачівській дитячій школі мистецтв й нині, через десятиліття, залишається вірним дитячому захопленню –– малює для власного задоволення.

Світлана Кирлик, яка в дитинстві відвідувала заняття у студії образотворчого мистецтва під керівництвом закарпатського педагога Золтана Баконія, відзначила високий рівень майстерності юних. Вона охоче бере участь у пленерах, не пропускаючи будь-якої нагоди творити просто неба. Тепер особливо рада змозі помалювати разом з дітьми, у яких теж є чого повчитися: «З ними в мистецьких школах займаються професіонали –– визнані майстри образотворчого мистецтва. І це підтверджується тим, що вихованці здобувають призові місця на різних конкурсах удома й за кордоном».

Ініціював дитячий пленер колектив учителів Середнянської школи. Успішно втіливши задум, педагоги довели, що й на голому ентузіазмі можна багато досягти, якщо є бажання і хоч моральна підтримка.

Це був перший пленер, що відбувся в межах мистецького проєкту «Замки Закарпаття у творчості дітей». Наступний відбудеться в Ужгороді за участі учнів шкіл мистецтв Мукачева, Середнього та обласного центру.