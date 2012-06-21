Американський астрофізик, дослідник NASA Алан Стерн та екс-президент Міжнародного астрономічного союзу Рон Екерс проведуть дискусію, щоб з'ясувати, чи є Плутон, все-таки, планетою Сонячної системи чи планетою-карликом, як було визначено раніше.
Про це повідомляє The Verge.
Понад 10 років тому «статус» Плутона було знижено і його було визнано карликовою планетою.
Ця зміна викликала багато суперечок і дискусії у середовищі науковців. Зазначається, що Стерн був чи не найбільшим критиком нового визначення Плутона.
Вчений раніше очолював місію «Нові горизонти», яка вперше відправила космічний корабель на Плутон в липні 2015 року.
«Процес перевизначення планети був глибоко зманіпульований і широко критикувався навіть тими, хто погодив результат», - писав Стерн у своєму огляді у Washington Post разом з ученим Девідом Грінспуном.
Тепер Стерн і Екерс разом з низкою інших науковців проведуть відповідні дебати, під час яких «статус» Плутона зможуть «відновити».
Дебати будуть проходити в залі Powell Auditorium у «Космічному клубі» у Вашингтоні. Вони транслюватимуться в прямому ефірі.