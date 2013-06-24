У бельгійському місті Морсел у Західній Фландрії продали дві пляшки найстарішого у світі односолодового шотландського віскі марки Gordon & MacPhail Generations, який витримували у бочці 80 років. Ціна кожної пляшки становила 93 тисячі євро.

«Це найстаріше віскі з усіх, яке досі виробляли. Цьому напою 80 років, і така тривалість витримки у бочці найдовша за всю історію виробництва віскі, тому ці пляшки унікальні», — сказав журналістам власник винного магазину, де було продано напої, Мартін Коен. Віскі було залито у бочку в лютому 1940 року. За словами Мартіна Коена, віскі дуже рідко витримують у бочках такий тривалий період, оскільки спирт зазвичай втрачає 1—2% міцності на рік.

«Якщо рівень алкоголю нижчий за 40%, то це вже не можна назвати віскі», — за-уважив він.

Проте у сховищах Gordon & MacPhail підтримують постійну температуру не вище 12—14°C. Це й сповільнило процес випаровування алкоголю з віскі. Підлога сховища земляна, це також дає додаткову прохолоду, а сама бочка особлива і майже не пропускає повітря, що запобігає випаровуванню.