Уряд схвалив експериментальний проект щодо взяття на державний облік об’єктів, які справляють шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, в електронній формі - через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема». Про це повідомляє Урядовий портал.
Тож підприємства вже можуть користуватися відповідним сервісом на нашій #ЕкоСистемі https://eco.gov.ua/.
Ті, хто раніше мав справу з цією адмінпроцедурою, знають скільки часу витрачається на перевезення паперових документів, очікування їх розгляду та далі виправлення помилок. Крім того, суб’єкти господарювання повинні подавати документи або інформацію, яка вже є у органів державної влади та місцевого самоврядування.
«Ми прагнемо, щоб взаємодія з державою не відволікала підприємства від роботи, а дотримання вимог законодавства не ставало тягарем, якого хочеться уникнути через бюрократію. Щоб суб'єкти господарювання думали як розвивати свою діяльність, а не як пройти квест з отримання тієї чи іншої адміністративної послуги. Тому продовжуємо впроваджувати нові ІТ-рішення і будувати прозорі алгоритми взаємодії», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Які переваги отримання послуги онлайн:
- чиновник не приймає участь у розгляді заявок
- строк надання послуги скорочується із 30 днів до нуля
- стати на держоблік можна пройшовши всю процедуру із власного гаджету
- дані автоматично вносяться до відповідного Реєстру
- суб'єкт господарювання може самостійно роздрукувати електронний документ з QR-кодом з ЕкоСистеми.
Послугу реалізовано у партнерстві Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства цифрової трансформації за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».