Уряд схвалив експериментальний проект щодо взяття на державний облік об’єктів, які справляють шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, в електронній формі - через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема». Про це повідомляє Урядовий портал.

Тож підприємства вже можуть користуватися відповідним сервісом на нашій #ЕкоСистемі https://eco.gov.ua/.

Ті, хто раніше мав справу з цією адмінпроцедурою, знають скільки часу витрачається на перевезення паперових документів, очікування їх розгляду та далі виправлення помилок. Крім того, суб’єкти господарювання повинні подавати документи або інформацію, яка вже є у органів державної влади та місцевого самоврядування.

«Ми прагнемо, щоб взаємодія з державою не відволікала підприємства від роботи, а дотримання вимог законодавства не ставало тягарем, якого хочеться уникнути через бюрократію. Щоб суб'єкти господарювання думали як розвивати свою діяльність, а не як пройти квест з отримання тієї чи іншої адміністративної послуги. Тому продовжуємо впроваджувати нові ІТ-рішення і будувати прозорі алгоритми взаємодії», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Які переваги отримання послуги онлайн:

чиновник не приймає участь у розгляді заявок

строк надання послуги скорочується із 30 днів до нуля

стати на держоблік можна пройшовши всю процедуру із власного гаджету

дані автоматично вносяться до відповідного Реєстру

суб'єкт господарювання може самостійно роздрукувати електронний документ з QR-кодом з ЕкоСистеми.

Послугу реалізовано у партнерстві Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства цифрової трансформації за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».