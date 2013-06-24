Основною метою подорожі іноземців до нашої країни 2021 року були відпустка, дозвілля та відпочинок. Так зазначила третина — 29,5% — опитаних респондентів. Чверть (25,9%) приїжджає в Україну з діловою метою. 22,4% опитаних відвідували рідних і друзів. 11,7% іноземців навідувалися для лікування та оздоровлення. 4,6% мали на меті шопінг. А 1,2% мандрівників завітали до нас у пошуках власного коріння. Такими даними на своїй сторінці у фейсбуці поділилася голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів

Попри пандемію, є позитивна динаміка туризму навіть порівняно з доковідним періодом. За перші дев’ять місяців 2021 року на 20% за туристичним збором є зростання порівняно з аналогічним періодом 2019-го. Усе завдяки новим туристським ринкам — країнам Арабської затоки, зокрема туристам із Саудівської Аравії. Активно почав розвиватися і внутрішній туризм, на який і цьогоріч покладають неабиякі надії.

Прогноз на 2022 рік ще позитивніший. У відомстві очікують на повторні й перші візити із країн, які виявили цікавість до України 2021 року.