Верховна Рада підтримала в цілому зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок, повідомляє Міністерство фінансів.

Мета законопроєкту — виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в межах Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок. Зокрема, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок у період з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024-го можна зараховувати лише:

1) платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платників податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

4) нерезидентів, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи, зокрема постійні представництва нерезидента, які відповідають одному із визначених законом критеріїв;

5) інших платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному з визначених законом критеріїв.

Законопроєкт залишає випадки, коли податкові перевірки не проводитимуть, і встановлює певні особливості добору платників податків для проведення планових перевірок. Тож з 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп до 1 грудня 2024-го. Також не проводитимуть таких перевірок платників, у яких податкова адреса або місцезнаходження об’єктів — тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій (крім певних винятків).