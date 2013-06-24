Міністерство фінансів здійснило погашення однорічних військових ОВДП на суму понад 27 мільярдів гривень, випущених на аукціонах 1 березня 2022 року.

Рік тому, на п’ятий день повномасштабного вторгнення рф в Україну, в екстремальних умовах Мінфін провів перший аукціон військових ОВДП, на якому інвестори підтримали державу на суму понад 8 мільярдів гривень шляхом інвестування у двомісячні та однорічні військові облігації.

«Ми вдячні всім інвесторам, які інвестували в цінні папери уряду України протягом останнього року. Успішне погашення військових ОВДП свідчить про здатність уряду продовжувати утримувати фінансову стабільність в умовах воєнного стану. Завдяки надходженням від військових облігацій нам вдалося забезпечити нагальні оборонні та соціальні потреби України. Військові облігації залишаються одним з основних джерел покриття дефіциту державного бюджету», — прокоментував урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Усього завдяки випуску військових ОВДП держава залучила до держбюджету понад 200 мільярдів гривень 2022 року і майже 25 мільярдів — 2023-го.