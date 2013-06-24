Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль на зустрічі із президентом ЄБРР Оділь Рено­Бассо подякував їй за постійну підтримку банку, яку він надає Україні. Зокрема, за сприяння у проведенні Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Крім чинних проєктів у галузі енергетики Денис Шмигаль та Оділь Рено­Бассо обговорили нові напрями поглиблення співпраці насамперед у межах підготовки до наступної зими.

«Пріоритети — захист енергетичної інфраструктури, відновлення генеруючих потужностей і підстанцій, створення запасів обладнання, забезпечення резервних маршрутів постачання газу, підвищення надійності газосховищ. Приділили увагу конкретним потребам окремих компаній», — зазначив Денис Шмигаль.

На зустрічі порушували питання євроінтеграційних реформ зокрема щодо впровадження найкращих корпоративних практик в енергетичних компаніях.