Перший віцепрем’єрміністр — міністр енергетики Денис Шмигаль на зустрічі із президентом ЄБРР Оділь РеноБассо подякував їй за постійну підтримку банку, яку він надає Україні. Зокрема, за сприяння у проведенні Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.
Крім чинних проєктів у галузі енергетики Денис Шмигаль та Оділь РеноБассо обговорили нові напрями поглиблення співпраці насамперед у межах підготовки до наступної зими.
«Пріоритети — захист енергетичної інфраструктури, відновлення генеруючих потужностей і підстанцій, створення запасів обладнання, забезпечення резервних маршрутів постачання газу, підвищення надійності газосховищ. Приділили увагу конкретним потребам окремих компаній», — зазначив Денис Шмигаль.
На зустрічі порушували питання євроінтеграційних реформ зокрема щодо впровадження найкращих корпоративних практик в енергетичних компаніях.
«Надзвичайно цінуємо підтримку ЄБРР і готовність продовжувати наше партнерство», — подякував Денис Шмигаль президентові ЄБРР, повідомляє Міненерго.