Уряд Китаю різко розкритикував доповідь спецслужб США, у якій досліджено походження пандемії COVID-19. Пекін вважає цей документ «політичним і неправдивим» і закликає Вашингтон «припинити атаку» на Китай. «Хоч би скільки разів звіт було опубліковано або у скількох версіях, це не змінить того, що він, по суті, — політичне замовлення та фальшивка, яка не має наукової основи й довіри», — заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.

КНР уже заперечувала перші висновки доповіді, опубліковані в загальній версії наприкінці серпня. Те, що розвідувальні служби вивчають походження вірусу, — переконливий доказ, що це політизована справа, переконані в китайському уряді. Пекін наполегливо просить Сполучені Штати «припинити нападки на Китай».

Оприлюднену нещодавно повну версію надсекретної доповіді було передано президентові США Джо Байдену ще наприкінці серпня. Після цього він дав спецслужбам 90 днів на остаточну відповідь щодо походження пандемії. Президент Байден тоді заявив, що без нової інформації розвідувальні служби не зможуть зробити остаточний висновок, чи був спалах коронавірусу спричинений зараженням людини від тварини, чи лабораторним витоком. Він наголосив, що для остаточного встановлення природи походження вірусу необхідна спів-праця Китаю і звинуватив Пекін у перешкоджанні масштабному розслідуванню.

Згідно з теорією витоку з лабораторії, вірус поширився з дослідницького центру в Ухані, місті, де вперше було повідомлено про зараження. Однак цю теорію не було підтверджено, а сам Китай неодноразово заперечував її. Як відомо, експертна група ВООЗ уже побувала в Китаї, щоб встановити джерела виникнення пандемії, але остаточно визначити причину появи нового вірусу науковцям не вдалося.

«У ВООЗ вважають, що всі гіпотези варті вивчення», — прокоментував звіт американських спецслужб генеральний директор організації Тедрос Гебреїсус. За його словами, ця доповідь — дуже важливий початок, але ще не завершення. — Поки що ми не знайшли джерела вірусу, тож маємо й надалі додержуватися наукових принципів і не залишати без уваги жодної дрібниці».

Ініціативу президента Джо Байдена провести розслідування походження коронавірусу було реалізовано тоді, коли теорію витоку з лабораторії особливо активно обговорювали. Проте поки що більшість науковців сходяться на думці, що вірус не було штучно змодифіковано і він має природне походження.