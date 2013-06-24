За ініціативи Командування Об’єднаних Сил ЗС України з підрозділами, що боронять Північну операційну зону, проведено комплексні заняття з тактичної та психологічної підготовки. Захід відбувся задля відпрацювання у військовослужбовців навичок виконання штурмових дій у складі підрозділу в умовах, максимально наближених до бойових дій.

Як повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, ці заняття передбачають відпрацювання у військовослужбовців психологічної стійкості до різних ефектів бою, зокрема вибухів, спалахів, будь-яких шумів, криків тощо.

– Смуга перешкод, яку долають військовослужбовці, максимально насичена різними елементами, що вимагають від воїнів фізичної витривалості, тактичної та психологічної підготовки. Складно в навчанні – легше буде в бою. Звичайно, ми не відтворимо всього того, що відбувається на полі бою, але максимально наблизимо й підготуємо наших військовослужбовців, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач також зазначив, що це не нова смуга: такі ж самі використовують у десантно-штурмових підрозділах, підрозділах Сил територіальної оборони та механізованих підрозділах. Найголовніше в такій смузі – це відпрацювання стійкості у військовослужбовців, бажання прибути до фінішу всією групою та виконати поставлене завдання.

– Для того, щоб бути психологічно готовими до ведення сучасного бою, потрібно якісно готуватися. Бійці мають відповідно реагувати на вибухи та стрілянину, тоді як командир – швидко приймати рішення й вести за собою людей, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, дощ, вода, бруд – усе це притаманне сучасному бою. І військовослужбовець має бути повністю готовим до дій у таких умовах. У цьому й полягає головний зміст цієї підготовки.

– Поки обстановка дозволяє, у Північній операційній зоні тривають заходи з підготовки військ. Також готуються командири, штаби. Крім цього, ми продовжуємо мінувати державний кордон України, створювати нові оборонні рубежі й позиції. Усе це необхідно для того, щоб зміцнити нашу оборону, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.