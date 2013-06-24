Уже цього тижня поліцейські автомобілі «фантоми» розпочнуть стежити за порядком на дорогах України. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на повідомлення Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі одного з телеканалів.

За словами очільника МВС, нові поліцейські автомобілі «фантоми» мають насамперед превентивну функцію. Їхнє завдання — запобігти правопорушенню та можливим негативним наслідкам на дорозі.

«Автомобіль «фантом» без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система передаватиме інформацію — й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості», — повідомив очільник МВС.

Також Денис Монастирський зазначив, що автомобілі «фантоми» фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.

Очікується, що присутність таких автопатрулів на наших автодорогах сприятиме дотриманню Правил дорожнього руху й покращить ситуацію на дорогах.