Поліція Київщини щоденно проводить оперативні заходи для фіксації стану руйнування будівель та виявлення кримінальних злочинів та адміністративних правопорушень. Наразі вдалося відновити майже довоєнний рівень роботи патрульної поліції та швидкість реагування на виклики.

Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ сказав заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний.

«На Київщині працювали і представники поліції інших областей. Саме завдяки роботі кожного поліцейського ми обійшли понад 90 тисяч будинків, 2,5 тисяч з яких зруйновані, ще 8,5 тисяч зазнали значних ушкоджень. Також працювали з людьми, які приїздили на ці території», - зазначив він.

Максим Очеретяний додав, що правоохоронці виявили 101 особу за підозрою у мародерстві, а також 42 громадянина за підозрою у співпраці з колаборантами.

Він підкреслив, що правоохоронці вилучили 46 одиниць вогнепальної зброї та 3098 набоїв до неї.

«Завдяки спільним групам ДСНС України та поліції вдалося вилучити та знешкодити понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки працюють постійно. Але гарантувати повну безпеку громадянам ми поки не можемо. Люди продовжують знаходити боєприпаси. Майже щодня фіксуємо підрив на мінах, які встановлені на дорогах», - сказав він.

Заступник начальника обласної поліції повідомив, що мешканці Київщини ще постійно чують вибухи – це вибухотехніки знешкоджують міни.

«Прошу поставитись до цього з розумінням, інших способів знищити боєприпаси немає», - наголосив він.