Починаючи з 24 лютого поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.
Про це повідомив у Фейсбуціголова Національної поліції Ігор Клименко, передає Укрінформ.
«Загалом з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності», - зазначив очільник НПУ.
За його словами, 28 березня службовці Нацполіції затримали 5 осіб, які збирали інформацію для російських загарбників і підтримували ворога.
Зокрема, у Кіровоградській області під час перевірки правоохоронці виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості Кропивницького та його околиць.
На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.
У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блокпостів, волонтерських центрів та комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.
Усіх затриманих передано СБУ для подальших перевірок.
Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.