Виконуючи рішення уряду та доручення керівництва Міністерства внутрішніх справ, працівники Національної поліції припиняють діяльність гральних закладів і вживають заходів щодо недопущення їхньої подальшої незаконної діяльності.
За даними пресслужби Нацполіції, загалом з перших днів опрацювання, яке розпочалося 20 грудня 2019 року, поліцейські відкрили 400 кримінальних проваджень за фактами заняття гральним бізнесом, 34 організаторам незаконного бізнесу повідомлено про підозру. З них 16 особам — за скоєння злочину в складі організованої злочинної групи та 11 — за участь у злочинній організації. До суду спрямовано обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи.
Загалом припинено незаконну діяльність 957 об’єктів грального бізнесу. Серед них вісім казино, 12 залів для гри в покер, 49 залів гральних автоматів і 888 інтерактивних клубів та букмекерських контор. Діяльність 112 закладів викрито та припинено лише протягом двох тижнів. У правопорушників вилучено 18,5 тисячі одиниць грального обладнання, приблизна загальна вартість якого становить 78 мільйонів гривень.
Поліцейські й надалі опрацьовуватимуть інформацію, яка надходить від громадян про гральні заклади, що поновили діяльність. Після оперативної перевірки цієї інформації працівники поліції викрили 112 гральних закладів. Діяльність інших не підтверджено. Нацполіція закликає громадян повідомляти про функціонування таких закладів, звертаючись на лінію 102 для оперативного та належного реагування.
Триває робота мобільних груп працівників поліції та представників районних і обласних державних адміністрацій щодо демонтажу рекламних банерів і стендів фасадів гральних закладів. Правоохоронці й представники органів місцевого самоврядування опрацьовують також можливість відключення закладів, які відновили роботу, від системи електроживлення та припинення водопостачання. Співробітники кіберполіції працюють над встановленням осіб, які здійснюють адміністрування сайтів онлайн-казино.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»