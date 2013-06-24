Поліціянти Дніпропетровщини продовжують роботу на місці ракетного удару у Дніпрі. Там залишається їх штаб. За необхідності туди можуть звертатися постраждалі. Останні дні заяви вже майже не надходять. Загалом їх прийнято 576.

«З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не тільки від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися й люди з інших будинків. Також маємо 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель», – зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Загалом до роботи на місці ракетного удару було залучено 500 правоохоронців.

«На зараз всі процедури виконані. Провели огляд місця події та кожної квартири. Встановили збитки, які були завдані людям», – додав Володимир Богоніс.

Ще зо два тижні триватиме процес опізнання тіл восьми загиблих.

Загалом внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло 46 людей. Ще 81 травмовано.