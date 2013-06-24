Київ і Варшава домовилися пришвидшити перевірку на українсько-польському кордоні та спростити експорт української агропродукції до ЄС та третіх країн. Про це йдеться у спільній заяві, яку в понеділок підписали у Варшаві міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та віцепрем’єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі Генрик Ковальчик, повідомляє Укрінформ.

У заяві підкреслено: сторони ґрунтувалися на тому, що широкомасштабна агресія рф проти України розірвала традиційні логістичні ланцюги експортних поставок сільськогосподарської продукції, а також заблокувала українські порти, через які відвантажували більшість аграрної продукції. Крім того, 400 мільйонів людей у світі, якщо не буде експорту української агропродукції, можуть залишитися без їжі, що спровокує світовий голод та подальшу міграційну кризу.

Тож це спонукає до налагодження надійних транзитних коридорів для експорту аграрної продукції до третіх країн та тіснішої співпраці в галузі сільського господарства між Україною і Польщею.

У межах домовленостей українська сторона організує перевезення вантажу через призначені прикордонні інспекційні пости Польщі, а польська сторона перегляне чинні вимоги до ветеринарного контролю транзитних вантажів із зерном з України та відповідно забезпечить можливість здійснення транзиту зерна у всіх пунктах пропуску на державному кордоні Польщі та України.

Як зазначено, у першій половині травня Польща запровадила цілодобовий режим роботи на ветеринарних пунктах прикордонного контролю. Крім того, сторони погодили збільшення кількості ветеринарних інспекторів на призначених прикордонних інспекційних постах, а також можливість організації їхньої роботи в режимі 24/7 у найбільш завантажених пунктах для сприяння швидкому здійсненню ветеринарного контролю за імпортними і транзитними вантажами рослинного і тваринного походження з України.