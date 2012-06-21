Польща планує закупити у США 250 танків "Абрамс" та необхідний для їх експлуатації пакет матеріально-технічного забезпечення. Угода коштуватиме Польщі понад 23 мільярди злотих – 6 мільярдів доларів.

Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак, пише Reuters.

Таке рішення уряд Польщі прийняв на тлі агресивної поведінки Росії.

"Звичайно, це відповідь на виклики у сфері національної безпеки, з якими ми зіткнулися. Наше завдання – стримувати потенційного агресора. Ми всі знаємо, де цей агресор", – заявив Блащак.

У травні Польща анонсувала план купівлі 24 бойових дронів у Туреччини. Це зробить її першою країною НАТО, яка закупила БПЛА турецького виробництва.

ДОВІДКА «УК»

M1 Abrams – основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і кількох близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 «Абрамс» нині є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т. Цей танк поклав початок використання цілої низки новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням захисних панелей.

Максимальна вартість танка 507 тисяч доларів.