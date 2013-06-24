Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко та заступник Міністра Віра Рогова провели онлайн-зустріч із державним секретарем Міністерства освіти і науки Республіки Польща, уповноваженим уряду з питань розвитку та інтернаціоналізації Томашем Жимковським. Про це повідомляє Урядовий портал.

У ході зустрічі сторони обговорили питання опрацювання проектів міжнародних договорів, що перебувають на розгляді польської сторони, а також організацію національного мультипредметного тесту для українських вступників, які вимушено перебувають у Республіці Польща.

Насамперед Томаш Жимковський запевнив в абсолютній солідарності з Україною та готовності й надалі сприяти отриманню освіти вимушено евакуйованих громадян України. Він поінформував про створення належних умов для проведення НМТ у Республіці Польща та місця проведення тестування.

Крім того, під час зустрічі було обговорено питання забезпечення освітніх потреб польської національної меншини в Україні та української національної меншини в Республіці Польща.

Сторони також домовилися прискорити опрацювання проектів міжнародних угод.

Нагадаємо, Уряд ухвалив рішення щодо початку 2022/2023 навчального рокуу ЗЗСО.