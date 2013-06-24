Польща планує у березні розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю російської федерації.

Про це з посиланням на Прикордонну службу РП повідомляє Польське радіо, передає Укрінформ.

Як зазначила речниця служби Анна Міхальська, прикордонникиуклали контракт із місцевою компанією, яка має виготовити проєкт загородження.

Після цього фахівці Прикордонної служби проаналізують його і за потреби внесуть правки.

«Згідно з планом, установка електронного загородження має розпочатись у березні. Ми розраховуємо, що все відбудеться згідно з цим планом і якнайшвидше. Електронний бар’єр має бути готовий до кінця третього кварталу цього року», - сказала Міхальська.

Вона також зауважила, що наразі ситуація на кордоні з Калінінградською областю спокійна і стабільна.