Польща має намір у стислі терміни збудувати тимчасове загородження на кордоні з Калінінградською областю росії.

Про це під час пресконференції в середу заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає власний кореспондент Укрінформу.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено після того, як стало відомо, що аеропорт у Калінінграді прийматиме рейси з країн Близького Сходу та Африки.

«У зв'язку з тим, що аеропорт в Калінінградській області став відкритий для перельотів з Близького Сходу й Африки, я вирішив вжити заходів, що підвищують безпеку на польсько-російському кордоні. Розпочинаємо будівництво тимчасового загородження, яке зміцнить захист кордону», - заявив Блащак.

За його міністра, вже цього тижня свою роботу на кордоні розпочнуть військові сапери.

Він повідомив, що тимчасове загородження матиме три ряди, буде 2,5 метри заввишки і 3 метри завширшки.

Блащак підкреслив, що при будівництві цього загородження Варшава врахувала досвід спорудження«стіни» на кордоні з білоруссю.

Одночасно з будівництвом загородження на кордоні з Калінінградською областю рф Польща також встановлює так звану електронну «стіну» - систему відеомоніторингу та фіксації руху.

Як повідомлялося, Польща та країни Балтії торік звинуватили білорусь та рф у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. В липні цього року Польща завершила будівництво на кордоні з білоруссю загородження довжиною 186 кілометрів і заввишки 5,5 метрів. Крім того, на 202 км відрізку кордону з рб Польща також будує електронне загородження з системою відео- і тепловізійних камер, а також систем фіксації руху.

Попри наявність «стіни» щодня від кількох десятків до понад ста мігрантів з країн Африки та Азії намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон, зокрема використовуючи лінію кордону по річках Свіслоч і Західний Буг, чи намагаючись здійснити підкоп під загородженням. Зокрема, за минулу добу кордон нелегально намагалися перетнути 124 особи. За даними Прикордонної служби Польщі, у жовтні близько 2,5 тис. осіб з країн Африки та Близького Сходу намагалися нелегально перетнути кордон білорусько-польський кордон. Цей показник є вищим, ніж у попередні місяці.

Лінія кордону між Польщею і Калінінградською областю росії становить 232 км (суходолом – 209 км). У 2016 році Польща скасувала місцевий прикордонний рух з Калінінградською областю рф. У зв’язку з агресію росії проти України Варшава нещодавно скасувала спрощений доступ росіян до польського ринку праці.

Польщаактивно підтримує Україну у світлі повномасштабної агресії рф і є головним логістичним хабом допомоги для України.