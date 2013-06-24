Надзвичайно важкий для України час підняв багаторічну співпрацю між PKP та УЗ на абсолютно новий рівень. Сьогодні, під час найбільшої залізничної виставки Європи InnoTrans у Берліні, компанії заявили про намір продовжувати та розширювати співпрацю. Під час цьогорічної виставки Укрзалізниця є почесним гостем стенду PKP Group. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Ефективний та безпечний залізничний транспорт є одним з елементів безпеки країни, а під час війни він відіграє надзвичайно важливу роль. Укрзалізниця продемонструвала це, евакуювавши біженців із загрозливих територій та забезпечивши постачання армії та гуманітарний транспорт.

Важливість залізниці у важкі часи довели і компанії PKP Group, які вже в перші дні російської агресії проти України долучилися до допомоги українським громадянам і державі, надавши залізничні станції для роботи пунктів допомоги та дозволивши безкоштовний проїзд на потяги національного перевізника PKP Intercity, якими скористалися понад 2,3 млн українців.

Для всіх ключових компаній PKP Group останні події виявилися складним випробуванням, яке залізнична галузь у Польщі витримала дуже добре. Значно активізувалася співпраця між польськими та українськими залізницями.

Війна в Україні актуалізувала перед залізничним сектором абсолютно нові виклики та новий погляд на важливість і масштаби цього виду транспорту, який став одним із найважливіших логістичних інструментів.

Події останніх місяців зумовили співпрацю між PKP Group та Укрзалізницею в небаченому раніше масштабі.

З другого кварталу року спостерігається стабільне зростання обсягів вантажів на польсько-українських залізничних кордонах, особливо коли йдеться про імпорт зерна до країн ЄС.

«Останнім часом ми також відзначаємо підвищений інтерес до реалізації інвестицій на польсько-українському кордоні, у частині створення нової інфраструктури для збільшення транспортування харчових продуктів. Ці інвестиції можуть стимулювати економічне зростання як у Польщі, так і в Україні, а також створити нові перспективи для співпраці з PKP S.A. Це пов’язано з тим, що компанія управляє нерухомістю, включеною в логістичний пакет. Інтерес з боку ринку вже очевидний», — сказав Кшиштоф Мамінскі, генеральний директор PKP S.A.

«3 червня 2022 року Європейський Союз ухвалив історичне рішення – надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Це означає, що ми прискорюємо процес побудови стійких відносин з європейськими компаніями. Прозоро та взаємовигідно. Залізниця може стати вирішальною у цьому процесі – таким собі інтегратором України до ЄС. Зараз завдяки співпраці з польською стороною ми збільшуємо потужність наших перевантажувальних терміналів. Але головне, що нам зараз потрібно, — це знайти правильне бачення подальшої архітектури європейських залізниць. Продумуючи цю потенційну архітектуру, важливо мати на увазі, що залізнична інфраструктура Польщі та України — це понад 40 тисяч кілометрів колій, які з’єднують Чорне та Балтійське моря», — зазначив генеральний директор «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Сьогодні на виставці InnoTrans у Берліні польська державна залізниця S.A. та АТ «Укрзалізниця» підписали спільну заяву про розвиток, продовження та зміцнення співпраці для сприяння подальшому розвитку економічних відносин між Польщею та Україною. У підписаній сьогодні спільній заяві компанії висловили зацікавленість у продовженні вигідної співпраці у розвитку систем залізничного транспорту в обох країнах як важливої частини транспортної системи Європи.

Також було наголошено на важливості змін, які відбуваються в структурі залізничних ринків Польщі та України внаслідок військових дій, що тривають. PKP S.A. та АТ «Укрзалізниця» наголошують на необхідності діалогу щодо рішень з питань функціонування залізничного ринку, інституційних та організаційних змін, а також фінансування залізничного транспорту.

У рамках співпраці сторони проводитимуть періодичні консультації щодо розвитку залізничного транспорту та вживатимуть заходів щодо проведення трансформації залізничних систем Польщі та України.

Сфери співпраці будуть зосереджені, серед іншого, на зміцненні та розвитку активної співпраці в усіх сферах залізничних перевезень між PKP та УЗ.