Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В Єгипті місія Центру середземноморської археології Варшавського університету виявила місто, яке в VI столітті нашої ери було збудоване для «обслуговування» християнських паломників.

Дослідження опубліковане в журналі Antiquity, а коротко про цю знахідку повідомляє Nauka w Polsce. Своє відкриття польські археологи зробили на півночі Єгипту. Залишки монументальних кам'яних будівель, висота яких зараз досягає лише півметра, були виявлені біля портового селища Мареа.

Воно розташоване на березі озера Мареотіс. Це поселення було засновано ще за часів Олександра Великого. Воно активно розвивалося і процвітало аж до початку ісламського періоду в VIII столітті нашої ери. Знайдені руїни будівель експерти датували VI століттям нашої ери. Вони вважають, що ці будівлі населяли паломники, що прямували до християнської святині в Абу-Мена.

«В останні роки стався справжній прорив у нашому розумінні історії цього місця, – грозповідає доктор Маріуш Ґвязда, який керував польовими роботами. – Це сталося завдяки використанню сучасних геофізичних методів у поєднанні з розкопками. Використані методи дозволили «заглянути» під пісок, що лежить над містом , і створити детальний план будівель».

В рамках нового дослідження було виявлено раніше невідому частину древнього міста. На площі 13 га приблизно півтори тисячі років тому рядами стояли великі будівлі. Археологи називають їх «модульними», тому що кожне з них складавлося з декількох однакових частин розміром 10х10 метрів.

Згідно з припущенням вчених, половина такого «модуля» могла бути торговою лавкою, де продавалися найрізноманітніші товари. Друга половина могла служити готелем для паломників, де вони могли відпочити. Цікаво, що на сході і заході ці споруди мали невеликі портики, а самі будівлі були одноповерховими. Ймовірно, їх звели в VI столітті і використовували в якості готелів аж до VIII століття.

«Для нас це стало великим сюрпризом, адже вважається, що в той час в Єгипті не будували нових міст, – продовжує доктор Маріуш Ґвязда. – Будівельний бум припав на період еллінізму, після завоювання країни Олександром Македонським (IV століття до н.е.) і пізніше, коли країну підкорили римляни».

За словами експерта, після римлян і аж до часів арабського завоювання в будівництві міст не було необхідності, оскільки їх і так було дуже багато. Тому, за оцінкою авторів відкриття, розкопані споруди є унікальними.

«Вони не схожі на жодні інші відомі будівлі в Середземноморському регіоні, – говорить доктор Ґвязда. – Це місто не схоже і на інші знайдені раніше поселення, в яких будівлі були зосереджені навколо центру. Тут більшість модульних будівель розташовуються поруч один з одним акуратними рядами. А трохи далі в окремих будівлях розташовувалися термальні лазні і туалети».

Проаналізувавши відомі письмові історичні тексти, вчені прийшли до висновку, що їм вдалося знайти місто, побудоване спеціально для паломників, які прямували до святині Абу-Мена. Воно було розташоване всього в декількох кілометрах на південь від містечка Мареа, цей пам'ятник включений до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Паломники йшли туди, щоб відвідати могилу святого Менаса, над якою стояла велика церква.

Вчені вважають, що паломники в основному прибували сюди з Олександрії по воді. Ймовірно, в цьому містечку торгували амулетами – маленькими теракотовими посудинами зі священним маслом з Абу-Мени, залишки яких раніше знаходили не тільки по всьому Єгипту, але і в різних частинах Європи. Мабуть, паломники купували їх і вивозили додому, буквально розвозячи амулети по всьому світу.