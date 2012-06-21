Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Польські фермери знову почали бити на сполох. Різні асоціації та представники польського фермерського руху заявляють про те, що знаходяться в особливо скрутному становищі через нестачу робочої сили для збору ягід у період епідемії COVID-19. Як відомо, левова частка цих працівників зажди була з України.
Насамперед потерпають виробники полуниці.
Вчора представники виробників цієї ягоди у Польщі заявили, що половина врожаю полуниці скорше за все залишиться на полях. Тобто збитки фермерів будуть катастрофічними.
Польські фермери вимагають від уряду своєї країни внести зміни до правил в’їзду та перебування сезонних працівників у державі. Попри те, що уряд країни пішов на зустріч польським фермерам, відмінивши вимогу сезонним працівникам проходити двотижневий карантин при в’їзді до країни, це, за заявами фермерів, не вирішило кардинально проблеми.
Так, вони переймаються тим, що по приїзді до Польщі, кожен потенційний трудовий мігрант повинен пройти тест на COVID-19, за який повинен спалити роботодавець. Вартість такого тесту 500 польських злотих (або 120 доларів), що, за заявами фермерських асоціацій, великими фінансовим тягарем лягає на власників підприємств.
Крім того, у період дії карантину у Польщі склалася плутанина щодо ціноутворення на зібрану трудовими мігрантами полуницю. Так у різних фермерських господарствах за неї платять від 10 до 17 злотих за кілограм (від 2,4 до 4,1 долари за кілограм). Це призводить до того, що на ринку цієї ягоди у Польщі панує безлад.