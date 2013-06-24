Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко та голова Фонду державного майна Рустем Умєров під час робочого візиту у Варшаві зустрілися з першим заступником Віце-прем’єр-міністра Польщі, держсекретарем Міністерства державних активів Мачеєм Малецьким. В ході розмови сторони обговорювали розвиток стратегічного партнерства між країнами та перспективу участі польських інвесторів у відбудові України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Юлія Свириденко запевнила, що, незважаючи на війну, саме зараз вдалий час для підготовки та реалізації інвестиційних проектів на території України.

«Зі свого боку Уряд готовий запропонувати на розгляд польським партнерам різноманітні інвестиційні проекти і можливості», - заявила під час зустрічі Міністр економіки і запевнила, що інвестиції в Україну будуть застраховані.

«Ми почали реалізацію спільного проекту з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), що належить до групи Світового банку, про запуск страхування інвестицій в Україні. На цей рік виділена сума в 30 млн доларів. Вона, як планується, зросте до 1 млрд доларів у наступному році. Тому ми закликаємо польських партнерів сміливо долучатись до інвестування в Україну», - зазначила Юлія Свириденко.

Також Перший віце-прем'єр-міністр України разом з головою Фонду держмайна закликала польський бізнес взяти участь у приватизації українських підприємств. За її словами, для України важливим є той факт, що польський Уряд готовий стимулювати бізнес інвестувати в Україну і докладає до цього максимум зусиль.

Польський Уряд зі своєї сторони підготував дослідження - «Найбільше будівництво сучасної Європи. Виклики повоєнної відбудови економіки України". В ньому перераховано список компаній, що готові долучитися до відбудови нашої країни, а також вказані проблеми, з якими може стикнутися польський бізнес в Україні. Документ, переданий українській стороні, взятий на опрацювання. Перший віце-прем'єр-міністр України запевнила, що з групою експертів проаналізують дослідження та визначать, які заходи можна вжити для вирішення цих проблем.

Міністр економіки України також подякувала польській стороні за допомогу в подоланні паливної кризи. Саме Польща допомогла подолати дефіцит — надала Україні 25 тисяч тонн пального з власних стратегічних резервів. Зараз саме ця країна є основним маршрутом поставок пального. У вересні цим шляхом Україна імпортувала майже 780 тисяч тонн бензину, дизпалива та скрапленого газу. Це найбільший показник з початку війни.

«Наші країни підтримують одна одну як у військовій сфері, так і в сфері енергобезпеки. Тому, на прохання польської сторони, незважаючи на рішення про заборону експорту українського вугілля, Уряд України ухвалив відповідну постанову про відкриття квоти на експорт вугілля до Польщі в обсязі 100 тисяч тонн», - заявила Юлія Свириденко.

Довідково

Польща посідає 1-е місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами серед торговельних партнерів України в Європі з питомою вагою 18,5%.

При цьому під час війни товарообіг між Україною та Польщею збільшився. За перше півріччя цього року цей показник склав 6 млрд 510,2 млн доларів, що на 16,8% або на $936,6 млн більше обсягів торгівлі товарами за відповідний період минулого року.

Польща є однією із головних країн-донорів, що допомагають Україні під час війни з рф. Загальна допомога Польщі складає близько 3,03 млрд дол. За часткою допомоги Україні, у пропорції до національних ВВП, Польща є третьою (0,5% ВВП) після Естонії (0,8% ВВП) та Латвії (~0,8% ВВП).