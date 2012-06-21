Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
4 грудня на Полтавщині продовжували ліквідовувати наслідки вчорашнього снігопаду, який накрив усю територію області. Зокрема у Полтаві товщина снігового покриву сягає 10-15 сантиметрів.
У цілодобовому режимі розчищають сніг на автошляхах Київ-Харків-Довжанський, Дніпро-Решетилівка, Чернігів-Пирятин, Лохвиця-Гадяч, Полтава-Олександрія, Суми-Полтава. Задіяні сотні одиниць спецтехніки рятувальників, Агентства місцевих доріг, Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Разом вони почистили від снігу кілька тисяч кілометрів автошляхів (із 7 тисяч кілометрів місцевих доріг), висипали на дороги сотні тонн піску та протиожеледної суміші.
Протягом 3 грудня підрозділи ДСНС допомогли 15 автомобілям у яких знаходилися 18 осіб.
У селі Кочубеївка Чутівського району вони врятували від снігового полону машину «швидкої допомоги», яка самостійно не могла виїхати на гору.
Зараз у більшості районів області сніг не йде, дороги від снігу очищені.