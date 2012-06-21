Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До зими в Полтаві збудують підземний паркінг медичного комплексу, що складається з кардіоцентру й центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, розрахований на півсотні автомобілів швидкої допомоги, який майже два роки тому включили в президентську програму «великого будівництва».
Роботи розпочали з демонтажу старого гаража на 30 авто. Практично згідно з проєктом майбутній паркінг вміщатиме майже вдвічі більшу кількість машин, ніж раніше, що має позитивно вплинути на роботу комплексу.
На будівництві об’єкта використовують сучасні технології й водотривкі матеріали, які затримують і не пропускають вологу, над паркінгом підрядник облаштує комфортну зону відпочинку для пацієнтів кардіоцентру, з декоративною рослинністю, лавками, вимощеними тротуарною плиткою пішохідними доріжками, квітниками тощо.
На даний момент на Полтавщині повністю оновили парк машин «швидкої допомоги», половину їх передали в райони, рештою поповнили вищезазначений медичний комплекс. Й це тільки початок реформам у медицині, зазначають в облдержадміністрації. Медичні установи продовжуватимуть забезпечувати дороговартісним обладнанням, приладами, матеріалами, а медичні послуги зроблять доступнішими й якіснішими. На це з бюджету всіх рівнів направляють значні кошти, в тому числі й спонсорські та місцевих громад.