Італійський ресторатор Адо Кампеоль, якого італійські медіа називали «батьком тирамісу», помер у віці 93 років. Йому належав ресторан Le Beccherie у Тревізо, що на півночі Італії, повідомляють тамтешні ЗМІ. Президент області Венеція Лука Дзайя висловив співчуття рідним померлого ресторатора, написавши у твіттері, що місто втратило зірку, «яка тепер сяятиме вгорі».

Ресторан Le Beccherie родина Кампеоль відкрила у 1939 році, а наприкінці Другої світової Адо Кампеоль очолив родинний бізнес. Десерт тирамісу з’явився в меню закладу ще у 1972 році, але тістечко з просякнутого кавою печива та сиру маскарпоне так ніколи й не було запатентоване родиною Кампеоль. Проте тирамісу став одним із символів Італії, а готувати його почали шеф-кухарі в усьому світі. Страва, як розповідали в Le Beccherie, з’явилася внаслідок помилки під час приготування ванільного морозива. Кондитер ресторану Роберто Лінгуанотто випадково укинув трохи сиру маскарпоне в миску з яйцями і цукром, а згодом звернув увагу на приємний смак суміші. Потім він розповів про це дружині Адо Кампеоля — Альбі. Вони взялися вдосконалювати десерт, додаючи бісквіт, просякнутий кавою, та присипаючи це все какао. Назвати нову страву вирішили тирамісу, що в перекладі з італійської означає «забери мене нагору».

Нині існує багато варіацій тирамісу, зокрема і з алкоголем на кшталт рому, але оригінальний рецепт, сертифікований Італійської академією кухні у 2010 році, алкоголю не містить. Бо він мав бути смаколиком і для дорослих, і для дітей.