Помер генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), нігерієць Мухаммед Баркіндо.

Як передає Укрінформ, про це повідомив глава Нігерійської національної нафтової корпорації (NNPC) Меле Каярі у Твіттері.

«Ми втратили нашого шановного Мухаммеда Баркіндо. Він помер приблизно о 23:00 вчора, 5 липня 2022 року. Безумовно, це велика втрата для його найближчих родичів, NNPC, нашої країни Нігерії, ОПЕК і світової енергетичної спільноти», - написав він.

За даними CNBC, пізніше новину також підтвердили два джерела в ОПЕК

Кар’єра 63-річного Баркіндо становила більш як чотири десятиліття і включала роботу в NNPC, Duke Oil, Міністерстві закордонних справ і Міністерстві енергетики Нігерії, а також в ОПЕК.

Баркіндо був генсеком ОПЕК два терміни (по 3 роки) поспіль з травня 2016 року.

Нагадаємо, у січні представники країн-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) обрали Хайтама аль-Гайса новим генеральним секретарем організації. Він повинен приступити до виконання своїх обов’язків із 1 серпня.

Організація країн-експортерів нафти – це міжурядове об’єднання нафтовидобувних держав, кінцева мета якого полягає в стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти, серед них Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія. Водночас, існує так званий формат ОПЕК+, до якого додатково долучилися Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Оман, Південний Судан, Росія та Судан.