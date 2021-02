Столітній британський ветеран сер Томас Мур, який під час першого карантину у Великобританії зібрав 38,9 млн фунтів стерлінгів для допомоги Національній службі охорони здоров'я (NHS), помер від COVID-19, повідомила 2 лютого його сім'я.

«З величезною сумом ми оголошуємо про смерть нашого дорогого батька, капітана сера Тома Мура. Ми так вдячні йому за те, що були з ним в останні години його життя», – цитує слова дочок Мура Ханни і Люсі газета The Guardian.

За їх словами, останній рік життя їх батька був «просто чудовим». «Він помолодшав і пережив те, про що лише мріяв. Він був неймовірним батьком і дідусем, і він залишиться живим у наших серцях назавжди», –розповіли вони.

На офіційній сторінці Мура в Twitter з'явилася фотографія ветерана з датами «1920-2021».

31 січня Мура доставили в лікарню Бедфорда з COVID-19, деякий час він лікувався від пневмонії, минулого тижня тест на коронавірус дав позитивний результат.

Ветеран Другої світової війни Том Мур прославився тим, що вирішив зібрати 1 тисячу фунтів стерлінгів для допомоги лікарям. Для цього він пообіцяв користувачам самостійно, на ходунках, пройти 100 кіл по 25 м по саду. Спочатку він хотів виконати кількість кіл за кількістю прожитих років, проте на сотні не зупинився і пройшов вдвічі більше.

Ініціативу підтримали звичайні громадяни і знаменитості, завдяки чому були зібрані мільйони фунтів.

Королева Великобританії Єлизавета II посвятила ветерана в лицарі.

Мур став відомим ще й тим, що в квітні минулого року виконав кавер-версію пісні You 'll Never Walk Alone («Ти ніколи не будеш самотній») разом з тенором Майклом Боллом. Пісня зайняла перше місце в британських музичних хіт-парадах і верхню сходинку чарту iTunes і зведеного чарту синглів Official Charts Company.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»