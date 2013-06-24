У Німеччині на 57-му році життя померла українська акторка і телеведуча Руслана Писанка.

Як передає Укрінформ, про це це Державне агентство з питань кіно повідомляє у Фейсбуці.

«На 57-му році пішла з життя акторка та телеведуча Руслана Писанка», - ідеться в повідомленні.

Вона після повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї важку хворобу. «Сьогодні вночі її не стало», - додали в Держкіно.

Як повідомлялося, Руслана Писанка народилися 17 листопада 1965 році у Києві. Навчалась у Державному інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого на факультеті режисури телебачення. Зніматися почала ще під час навчання.

Писанка з 1996 року працювала в телевізійному агентстві «Вікна» режисером інформаційної програми «Вести» і тележурналі «Люди». Пізніше їй запропонували стати ведучою програми “Погода”, яку вона вела 7 років на телеканалі «Інтер».

Писанка знімалася в кіно до 2015 року, тоді ж вирішила зробити перерву в кінокар'єрі і зосередитися на роботі в театрі.

Також Писанка була ведучою денного інфотейнмент-шоу «Твій День», що демонструвався з 24 травня 2021 року на телеканалі «1+1».