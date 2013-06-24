Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла на 96-му році життя.

Про це повідомляється в Твіттері Королівської родини, передає Укрінформ.

«Королева мирно померла у Балморалі сьогодні вдень. Король та королева-консорт залишаться у Балморалі цього вечора й повернуться до Лондона завтра», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Єлизавету ІІ сьогодні помістили під медичний нагляд у замку Балморал, оскільки лікарі висловлювали стурбованість станом її здоров’я. За даними британських ЗМІ, до розташованого у Шотландії замку Балморал вирушили члени Британської королівської родини.

Новини про стан здоров’я королеви викликали величезний наплив користувачів на вебсайт королівської родини, який тимчасово припинив функціонувати.

Цього року Єлизавета ІІ стала другим за тривалістю правліннямонархом суверенної держави у світі.