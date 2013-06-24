Напекли понад 1 тис пиріжків, зібрали домашню консервацію, солодощі, фрукти, шкарпетки та дитячі малюнки. Таку посилку мешканці Чумаківської громади Дніпровського району відправили на передову. Такі акції тут влаштовують з початку війни.

«Збираємо продовольчу допомогу для наших захисників. З початку війни надіслали вже до десяти посилок на фронт. Проводили благодійні ярмарки, збирали кошти для ЗСУ. Усі мешканці громади долучаються. Так висловлюють подяку нашим героям. Щоб вони знали, що їх люблять і чекають. Впевнені, це надасть їм сил», – розповіла голова Чумаківської громади Валентина Стець.

Продукти збирали усією громадою. Кожен мешканець приніс щось від себе.

Небайдужі жителі передали майже 100 банок домашньої консервації. Це помідори, огірки, кабачки, варення. Принесли й солодощі, фрукти, чай, каву.

Працівники дитячих садочків напекли понад 1 тисячу пиріжків з фруктами, картоплею і капустою. До їстівних посилок додали і дитячі малюнки.

Щоб захистити воїнів від холодів, передали ковдри і понад півсотні пар шкарпеток. В’язали і власноруч.