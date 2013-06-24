В Україні запустили «Єдиний портал вакансій». Тепер усі вільні посади з Державної служби зайнятості та популярних сайтів пошуку роботи зібрані в одному місці. Для мешканців Дніпропетровщини і переселенців у наявності понад 10 тис вакансій. Перелік постійно оновлюється.

«Проблема працевлаштування в умовах війни надзвичайно актуальна. Нині жителі області і переселенці зможуть відстежувати вакансії на «Єдиному порталі». Він зручний як для працівників, так і для роботодавців», – зазначив директор департаменту економічного розвитку Дніпропетровської ОВА Олексій Псарьов.

На Дніпропетровщині пропонують роботу переважно у сфері торгівлі, промисловості, медицини, освіти, фінансів та ресторанного бізнесу.

На порталі можна обрати регіон, громаду, напрям діяльності і очікуваний рівень зарплати. Перелік постійно оновлюється. Найактуальніші вакансії – на перших сторінках. Після вибору посади користувача переадресовують на сайт, де вона була розміщена.

Створення порталу ініціювали Міністерство економіки України та Державна служба зайнятості.