Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Напевно комусь у це буде важко повірити, але конопля дуже довгий час була звичайною сільськогосподарською культурою колосального народногосподарського значення. З коноплі виготовляли одяг, взуття, папір (до речі, початкові чорновики Конституції США були віддруковані на конопляному папері), різні мотузки – конопляне волокно дуже міцне, так що з нього робили навіть морські канати. Конопляне насіння і масло вживали в їжу. Але, як і будь-яка сільськогосподарська культура, вона не відразу стала такою популярною – її спочатку слід було одомашнити.

Співробітники Університету Лозанни і Ланьчжоуського університету порівняли 110 геномів конопель, що належить різним сортам з різних місць. Дослідники прийшли до висновку, що вперше коноплю одомашнили в ранньому неоліті, майже 12 тисяч років тому, і сталося це на території сучасного Китаю.

У статті в Science Advances йдеться, що досить довго її вирощували, не піклуючись про те, щоб вивести різні сорти для різних цілей. Психоактивні властивості коноплі були секретом для древніх людей, її використовували і в медичних цілях (як взагалі все, що потрапляло до рук людям), але і для психо-медичних цілей, і для виготовлення прядива (конопельного волокна) використовували одні й ті ж рослини . І тільки близько 4000 років тому з'являються сорти, які накопичують психоактивні речовини, і сорти, призначені для різноманітного текстилю.