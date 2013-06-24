Понад 14 млрд доларів потрібно у найближчі 10 років для відновлення української медичної системи. Про це розповів Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час панельної дискусії «Здоровʼя як передумова для відновлення: психічне здоровʼя, реабілітація та цифровий доступ до медичних послуг» у межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024), яка проходить наразі у Берліні, Німеччина, передає пресцентр Урядовий портал.

У панельній дискусії взяли участь: від української сторони – Перша леді Олена Зеленська, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко; від уряду Німеччини – професор Карл Лаутербах, Федеральний міністр охорони здоровʼя Німеччини; Карло Монтічеллі, представник Банку розвитку Ради Європи; від медичних партнерств: Карін Штайнеке, партнер клініки «Шаріте» та телемедичного проекту.

«Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж 14 мільярдів доларів на найближчі 10 років. Однак росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші “швидкі”, аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків. Загальні втрати медичної сфери від війни колосальні – це щонайменше 17,8 мільярда доларів, – зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. – Для того, щоб наша медична система продовжувала функціонувати та розвиватись, підтримка міжнародних партнерів критично важлива. Адже попри все ми працюємо над побудовою системи якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги для кожного українця. В умовах війни, коли щодня зростає кількість людей з травмами та пораненнями, це питання стає ще більш актуальним».

Міністр нагадав, що за понад 27 місяців внаслідок атак ворога було пошкоджено 1618 обʼєктів медзакладів та ще 214 зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Наразі отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.

«Цього тижня ми зібралися в Берліні на конференції з питань відновлення України разом із низкою партнерів, які підтримують сектор охорони здоровʼя у процесі його відновлення та трансформації. ВООЗ надає постійну підтримку Україні в кількох критично важливих напрямах для досягнення прогресу на шляху впровадження реформ, зокрема у сфері фінансування охорони здоровʼя та первинної медичної допомоги, а також забезпеченні реагування на надзвичайні ситуації для задоволення зростаючих потреб населення в охороні здоровʼя в умовах війни. Наші скоординовані зусилля мають вирішальне значення для забезпечення наявності медичних працівників та доступності медичних послуг, без чого неможливо забезпечити потреби населення. Нашою спільною метою має бути уникнення та зменшення нерівності у сфері охорони здоровʼя в громадах, – сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні. – Пріоритети відновлення системи охорони здоровʼя включають відновлення основних медичних послуг для забезпечення їх доступності для всіх громад України, що сприятиме зміцненню здоровʼя та вирішенню нових та зростаючих потреб у сфері охорони здоровʼя, таких як психічне здоровʼя та фізична реабілітація».

Також Віктор Ляшко презентував присутнім Стратегію сфери охорони здоровʼя. Наразі вся робота Міністерства охорони здоровʼя зосереджена на трьох пріоритетах: забезпечення якості, доступності та безоплатності медичної допомоги. У війну медична реформа не зупинилась, а навпаки, отримала новий поштовх, з урахуванням вимог воєнного часу. Було сформовано спроможну мережу лікарень, до якої увійшли 562 медичні заклади. Це дало можливість більш раціонально розподіляти обмежені фінансові ресурси. Попри війну обсяг гарантованих медичних послуг для українців не був зменшений. Навпаки, у 2024 році Програма медичних гарантій розширилася. Виділено майже 159 млрд гривень, що на 16 млрд гривень більше, ніж торік.

«Відновлення країни неможливе без відновлення людини. Війна травмує і фізично, і емоційно. Наше завдання – забезпечити людям всі умови та можливості для відновлення та повернення до нормального життя», – додав Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Через війну близько 250 000 пацієнтів щороку потребують якісної реабілітаційної допомоги. Кожна людина може отримати її абсолютно безоплатно. МОЗ розбудовує реабілітаційну мережу на базі кластерних та надкластерних лікарень, аби зробити реабілітацію доступною рівномірно по всій країні. У 2024 році пропускна спроможність реабілітаційної системи України складає майже 10 тисяч терапевтичних сесій на день, що втричі більше, ніж на початку 2022 року.

Що стосується реагування на виклики у сфері ментального здоровʼя українців, то МОЗ активно працює над реалізацією Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?», ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською. Першочерговим завданням було наблизити послуги з ментального здоров'я до пацієнта. Як результат, наразі її можна безоплатно отримати у свого сімейного лікаря. За два роки такою можливістю вже скористалися понад 180 000 українців. Наразі триває робота над створенням центрів ментального здоровʼя на базі кластерних лікарень, в яких психологи, психіатри та психотерапевти безоплатно надаватимуть психологічну підтримку. До кінця року планується створення 30 таких центрів у різних областях України.