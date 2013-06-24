152 апарати зовнішньої фіксації на суму понад 519 тис. грн, 9 апаратів штучної вентиляції легень (для новонароджених та дітей) на 10,5 млн грн, 4 операційних мікроскопи для нейрохірургії вартістю понад 32 млн грн придбали Медичні закупівлі України за кошти, зібрані через платформу UNITED24. Таке рішення ухвалено комісією з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я. Про це повідомляє Урядовий портал.

Усього з травня за кошти, зібрані через платформу UNITED24, закупили: 7954 АЗФ, 28 дитячих апаратів ШВЛ та інше медичне забезпечення. 4 операційні мікроскопи щойно з’явилися у цьому переліку обладнання.

Очевидно, пріоритетом під час розподілу залишаються прифронтові регіони, регіони, які найбільше зазнають ракетних та артилерійських обстрілів через те, що мають кордон з росією.

«Це обладнання вкрай важливе для надання медичної допомоги пораненим. Ми вдячні усім небайдужим за підтримку та можливість його придбати для використання в роботі медичними працівниками», – говорить заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, майже 5,5 млн грн отримала на ремонт одна з лікарень Чернігова. Медзаклад став першим проектом UNITED24 з відбудови медичної інфраструктури.