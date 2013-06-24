Майже 1,38 млн жінок та 680 тис. чоловіків отримали торік – завдяки програмі «Доступні ліки» – безоплатно або з незначною доплатою препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед них:

  • 0-5 років – 18 осіб,
  • 6-17 років – 266 осіб,
  • 18-39 років – 24 521 особа,
  • 40-64 років – 751 366 осіб,
  • 65 років і більше – 1 283 869 осіб.

Загалом для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі для профілактики інфарктів та інсультів, до програми «Доступні ліки» включено 231 препарат.

Нагадуємо, для того, щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, необхідно:

Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

На час воєнного стану можна звертатися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в лікарнях, що мають договір з НСЗУ, декларація для цього не обов’язкова.

Лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу. У рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

З рецептом можна звернутися у будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».

Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, та поінформує, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

  • через дашборд на сайті НСЗ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. В меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації.
  • через чат-бот «Спитай Гриця»: https://t.me/SpytaiGrytsia_bot.
  • зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. 