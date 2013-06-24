Майже 1,38 млн жінок та 680 тис. чоловіків отримали торік – завдяки програмі «Доступні ліки» – безоплатно або з незначною доплатою препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє Урядовий портал.
Серед них:
- 0-5 років – 18 осіб,
- 6-17 років – 266 осіб,
- 18-39 років – 24 521 особа,
- 40-64 років – 751 366 осіб,
- 65 років і більше – 1 283 869 осіб.
Загалом для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі для профілактики інфарктів та інсультів, до програми «Доступні ліки» включено 231 препарат.
Нагадуємо, для того, щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, необхідно:
Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.
На час воєнного стану можна звертатися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в лікарнях, що мають договір з НСЗУ, декларація для цього не обов’язкова.
Лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу. У рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).
З рецептом можна звернутися у будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».
Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.
Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, та поінформує, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.
Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.
Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:
- через дашборд на сайті НСЗ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. В меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації.
- через чат-бот «Спитай Гриця»: https://t.me/SpytaiGrytsia_bot.
- зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.