Майже 1,38 млн жінок та 680 тис. чоловіків отримали торік – завдяки програмі «Доступні ліки» – безоплатно або з незначною доплатою препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед них:

0-5 років – 18 осіб,

6-17 років – 266 осіб,

18-39 років – 24 521 особа,

40-64 років – 751 366 осіб,

65 років і більше – 1 283 869 осіб.

Загалом для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі для профілактики інфарктів та інсультів, до програми «Доступні ліки» включено 231 препарат.

Нагадуємо, для того, щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, необхідно:

Звернутися до лікаря первинної медичної допомоги.

На час воєнного стану можна звертатися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в лікарнях, що мають договір з НСЗУ, декларація для цього не обов’язкова.

Лікар випише електронний або паперовий рецепт на підставі обстежень та діагнозу. У рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

З рецептом можна звернутися у будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».

Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, та поінформує, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна: