Міністр освіти і науки в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що майже 3 тис. шкіл завершили навчання, це приблизно 430 тис. дітей. Однак війна внесла корективи в освітній процес, тому деякі учні продовжуватимуть навчатися за українськими стандартами і в червні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також він наголосив, що з 20 травня до 7 червня триває другий етап проходження реєстрації потенційних вступників, які мають підтвердити населений пункт, де хочуть складати НМТ.

«У цьому переліку міст також є міста країн Європейського Союзу. Ми уже досягли домовленості з 23 європейськими країнами, які погодили організацію проведення НМТ у 39 європейських містах для українців, які закінчують 11 клас. Ще три країни є в розробці», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр повідомив, що наразі 346 тис. реєстраційних комплектів документів вступників надійшли до РЦОЯО, їх уже опрацювали. 190 тис. пройшли другий етап реєстрації, зокрема підтвердження, з них понад 20 тис. підтвердили своє бажання складати НМТ в країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, 224 тис. цьогорічних випускників одинадцятих класів є потенційними вступниками до ЗВО.