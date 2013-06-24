Понад 220 родин регіону зголосилися прихистити малечу, яка потрапила в скруту через війну. Для цього скористалися чат-ботом «Дитина не сама» та пройшли навчання.

Спеціальний онлайн ресурс допомоги дітям створили ще у березні. Долучитися до нього пропонували тим, хто готовий тимчасово прихистити дитину. Мова про малечу, яка втратила зв'язок із батьками або опинилася далеко від них. А ще – про дітей, чиї родини в скруті через війну.

«Через чат-бот шукають родини для тимчасового прихистку малечі. Бажаючі реєструються. Після – навчання. Воно обов’язкове, – каже спеціаліст служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Андрій Петрук. – Фахівці розказують, як поводитися з дитиною, реагувати на прояви у її поведінці. Чи то підліток, чи то малюк – кожен має свій характер. Треба вміти знаходити підхід».

Навчання триває три дні. Проходить онлайн. Далі майбутні опікуни тримають контакт зі службою у справах дітей. Її спеціалісти перевіряють родини, що зголосилися прихистити дитину. Спілкуються, аби зрозуміти готовність людей до відповідального кроку. Дивляться, чи є необхідні житлові умови.

«Наші опікуни бажають подарувати малечі своє тепло. В області вже маємо п’ять родин, до яких тимчасово влаштовано вісім дітей. Найстаршому хлопчику 15 років, найменшій – немає ще й року», – розповів Андрій Петрук.

Проєкт «Дитина не сама» створив Офіс Президента України спільно з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітикою.