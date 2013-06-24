Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що протягом квітня на виплату допомоги на проживання Міністерство соціальної політики спрямувало до Ощадбанку понад 2,6 мільярда гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають понад 451 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Ощадбанк перераховує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати. Про це повідомляє Урядовий портал.

До кінця квітня передбачено подальше перерахування коштів на виплату допомоги на проживання з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що Уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня.

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія», або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.