У пунктах щеплення Дніпропетровщини припасено понад 266 тисяч доз вакцини від COVID-19. Це Comirnaty від Pfizer/BioNTech, CoronaVac та Janssen від Johnson & Johnson. Щепитися можна безкоштовно.

«У Дніпропетровській області, як і в країн в цілому, помітно зросла захворюваність на COVID-19. Щодня ми фіксуємо 200–300 нових випадків. 82% госпіталізованих не мають жодного щеплення. Зараз хворіє багато дітей і людей старше 60 років. Це уразливі категорії», – зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.

На Дніпропетровщині працюють 21 центр масової вакцинації, 199 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Щоб вакцинуватися, потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код і прийти у найближчий пункт.

В одному із центрів вакцинації пацієнтів приймають щодня. Там кажуть: число людей, що бажають щепитися, з кожним днем росте.

«За час повномасштабної війни у нашому центрі вакцинували майже 10 тисяч людей. У лютому-березні пацієнтів було мало. Нині кожного дня приходять до 200 людей», – розповів керівник одного із центрів вакцинації Олександр.

Він наголосив, що перебоїв з постачанням немає, вакцини усім вистачає. Процедура проста. Потрібно підписати згоду на імунізацію, пройти огляд у лікаря, а після щеплення – посидіти 30 хвилин під наглядом медиків.

Лікарка Ольга підкреслила: більшість пацієнтів приходять робити бустерну дозу. Але є й такі, що вакцинуються вперше.

«Люди усвідомлюють, що вакцинація – це єдиний спосіб уберегти себе. Ми цікавимося перед щепленням, чи хворіли наші пацієнти на коронавірус. І як виявилося, більшість імунізованих або не хворіли, або перенесли у легкій формі», – зазначила Ольга.

Медпрацівниця додала: великих черг у центрі немає, бо люди приходять у різний час. Тому чекати довго не доведеться.

«Сьогодні зробив бустерну дозу. Я пережив негативний досвід – мої близькі люди померли від коронавірусу. Тому вирішив пройти повний курс вакцинації. Потрібно берегти своє здоров’я», – розповів дніпрянин Дмитро.

«Це вже третя моя вакцинація. Першу дозу зробила ще два роки тому. На ковід не хворіла. Вважаю, що щепитися потрібно обов’язково, щоб не захворіти або перенести хворобу у легкій формі», – сказала пацієнтка Анна.

Загалом з початку пандемії в області вакциновано майже 60% дорослого населення. Зробили понад 3 млн щеплень. Першу бустерну дозу отримали майже 230 тисяч жителів області, другу – понад 2 тис людей.