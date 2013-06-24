У Дніпропетровській області підтримують людей, які потребують постійної сторонньої допомоги. Для них передбачена соціальна послуга «Догляд вдома». Нині її отримають понад 29 тис мешканців регіону.

«Послуга включає придбання товарів першої необхідності та приготування їжі, прибирання житла, догляд за людиною, допомогу при пересуванні, оформлення документів», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

«Догляд вдома» – для людей старшого віку та з інвалідністю, тяжкими хворобами, психічними розладами, додала вона.

Щоб отримати допомогу, слід звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Надати письмову заяву та пакет документів.

Послуга безкоштовна, зокрема, для людей з інвалідністю I групи, дітей з інвалідністю та сиріт, прийомних родин, сімей опікунів.